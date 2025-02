20 Jahre YouTube: Vom Zoo-Video zum Medienimperium

Es begann mit einem 19-sekündigen Zoovideo. Am 23. April 2005 lädt Jawed Karim das Video "Me at the zoo" hoch – das erste Video, das je auf YouTube hochgeladen wurde. "Das Coole an diesen Elefanten ist, dass sie wirklich, wirklich, wirklich lange Rüssel haben", sagt er in die Kamera vor dem Elefantengehege im San Diego Zoo. Das war's. Trotzdem hat das Video heute Legendenstatus. Denn es markiert den Beginn einer der wichtigsten Internet-Plattformen der Welt.