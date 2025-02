150 Milliarden Euro: Europa startet die Aufholjagd im KI-Rennen

Der große KI-Gipfel am Montag und Dienstag soll in Paris der Beginn vom etwas Großem sein: Einer Aufholjagd der europäischen KI-Industrie. Wie genau das aussehen soll, wird nun klar: Am Abend vor Beginn des Gipfels hat eine Reihe von Kapitalgebern angekündigt, in den kommenden fünf Jahren 150 Milliarden Europa in Europäische KI zu investieren – für Unternehmen, Rechenzentren und KI-Talente. Wie das "Handelsblatt" (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt) berichtet, geht die Initiative vor allem auf die deutsche Investorin Jeannette zu Fürstenberg zurück – und wird von Investmentgesellschaften wie Balderton, Blackstone und KKR begleitet.

Bereits kurz zuvor hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron signalisiert, dass sich Investitionen von insgesamt 109 Milliarden Euro in Frankreich ansiedeln sollen – unter anderem aus Mitteln der Vereinigten Arabischen Emirate.

Antwort auf "Stargate"

Die Ankündigungen kommen zu einem heiklen Zeitpunkt. Im internationalen Wettlauf um die leistungsstärksten KI-Systeme gilt Europa unter Experten mittlerweile als Außenseiter. Zwar gibt es in Europa, Deutschland und Frankreich hochklassige Forschung und Talente – aber wenn es um den Erfolg von KI-Unternehmen selbst geht, liegen die Marktführer meist in den USA und China.

Die Ankündigung, dass private Kapitalgeber über das "Stargate"-Programm in den USA in den nächsten Jahren 500 Milliarden Dollar in die amerikanische KI-Wirtschaft pumpen wollen – zusätzlich zu hunderten Milliarden Investitionen von Tech-Unternehmen wie Microsoft und Google – ließ die Sorge aufkommen, dass das Rennen nun endgültig entschieden sein könnte. Die Ankündigung der milliardenschweren Investitionen in die europäische KI-Industrie sind wohl auch deshalb als Antwort auf Amerika und China zu verstehen. Europa, so die Botschaft gibt sich nicht geschlagen.