10 Jahre Instagram: Vom Bilderdienst zur Problemplattform

Immer die gleichen Gesichter

Der Instagram-Feed von heute ist vor allem geprägt durch die gleichen Gesichter, die schon ohnehin überall sonst zu sehen sind. Die Zeiten, in denen die App so etwas wie eine separate Community unterhielt und man von einer "Instagram-Kultur" sprechen konnte, sind lange vorbei. Stars wie Dieter Bohlen, Christiano Ronaldo und Kim Kardashian dominieren die Plattform. Instagram ist für die meisten Nutzer heute eine Weiterführung der klassischen Medienwelt, mit den gleichen Gesichtern, die man überall sonst auch sieht - plus ein paar Familienmitglieder und Freunde.

Was Facebook mit Instagram gemacht hat

All das geht vor allem zurück auf den Einfluss von Facebook. In einem Deal, der schnell Fragen nach Kartell- und Monopolbildung aufwarf, kaufte Facebook 2012 die noch junge App Instagram für eine Milliarde Dollar. Der Zuckerberg-Konzern sah in der App vor allem eine Möglichkeit, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Das einstige Flaggschiff Facebook wird mittlerweile primär von Menschen über 40 benutzt.

Die Facebook-Agenda für Instagram war denkbar einfach: Die App zur wichtigsten Social Media-Plattform für junge Menschen aufbauen. Erst gab es eine App auch für Android-Smartphones, dann wurde eine Nachrichtenfunktion hinzugefügt, man konnte auch nicht-quadratische Bilder hochladen, Videos wurden erlaubt und schließlich kopierte Instagram die beliebte "Stories"-Funktion vom Konkurrenten Snapchat.

Fake News und Datenschutz - Die Realität holt Instagram ein

All das hatte Erfolg: Im Sommer 2018 erreichte Instagram die Marke von einer Milliarde Nutzern. Der Preis dafür: Spätestens seit das neueste Instagram-Konzept "Reels" - mit der man den aktuellen Konkurrenten TikTok angreifen will - die App übernommen hat, ist Instagram endgültig keine Foto-App mehr, sondern eine gigantische Social Media-Plattform.

Und mit diesem neuen Status kommen auch die Probleme, denen sich Instagram als das "nette" Social Network lange entziehen konnte: Fake News und Verschwörungstheorien werden immer häufiger auch über Instagram verbreitet. Die Verbindung zum Facebook-Konzern sorgt zudem für zahlreiche Datenschutzprobleme, etwa dass über Instagram gesendete Daten auch für politische Werbung missbraucht werden können. Und der Zwang, immer perfekte Fotos von angeblich perfekten Leben zur Schau zu stellen, setzt vor allem junge Nutzerinnen unter einen psychologischen Druck.

Was folgt für Instagram?

Der Facebook-Konzern hat es in den letzten acht Jahren zweifellos geschafft, möglichst hohe Nutzerzahlen aus Instagram herauszuholen. Doch in letzter Zeit stellt sich die Frage: Gibt es vielleicht doch ernsthafte Konkurrenz? Die chinesische App TikTok wirkt für viele junge Menschen frischer und weniger vollgestopft wie das mittlerweile zehn Jahre alte Instagram. In Internetzeit ist eine Dekade eben doch eine Ewigkeit.