Atomabkommen mit dem Iran Netanjahu plant Besuch bei Merkel

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu wird voraussichtlich Anfang Juni nach Deutschland kommen. Aus informierten Kreisen in Berlin wurde dem Bayerischen Rundfunk bestätigt, dass Kanzlerin Merkel Netanjahu zu einem Arbeitstreffen empfangen will. Haupt-Gesprächsthema kann nur das Atomabkommen mit dem Iran sein.

Selten waren die deutsch-israelischen Beziehungen angespannter als zurzeit – und das liegt am Atomabkommen mit dem Iran. Das stellt nicht nur die Partnerschaft Deutschlands mit den USA auf die Probe – sondern auch das Verhältnis zu Israel.

Todfeinde Iran und Israel

Für die Regierung in Jerusalem ist der Iran ein Aggressor und die größte Bedrohung; das internationale Atomabkommen mit dem Iran und die Aufhebung der Sanktionen gegen das Land hat Israel nie akzeptiert. Entsprechend befürwortet Ministerpräsident Netanjahu, dass US-Präsident Trump das Abkommen aufgekündigt hat.

Israel steht also fest an der Seite der USA. Auf der anderen Seite: die Bundesregierung, die gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien das Iran-Abkommen retten will.

Deutschland will das Atom-Abkommen mit Iran retten

Das zentrale Argument der deutschen Regierung: Das Iran-Abkommen sei nicht perfekt, aber es mache den Nahen Osten sicherer – denn ohne würde der Iran wieder an einem Atomwaffenprogramm arbeiten. Israel dagegen zeigt sich überzeugt, dass der Iran dies längst tue – wofür die Bundesregierung wie auch die Internationale Atomenergiebehörde keine Beweise sieht.

Dass Netanjahus Arbeitsbesuch bei Kanzlerin Merkel an der Berliner Haltung etwas ändert, darf als unwahrscheinlich gelten. Auch den französischen Präsidenten Macron dürfte Netanjahu kaum überzeugen. Ihn besucht er dem Vernehmen nach unmittelbar vor der Kanzlerin.