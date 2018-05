ÖPNV und Breitbandausbau Heimatminister Füracker plant weitere Maßnahmen

Wer im Landkreis Kronach unterwegs ist, sollte vorsichtshalber immer zwei Handys dabei haben. So empfiehlt es zumindest Manfred Drechsler, der schon sein ganzes Leben in der Region wohnt. Denn das Mobilfunknetz sei nicht komplett abgedeckt, erzählt er in der Sendung "jetzt red i". "Da sind die in der Stadt schon was ganz anderes gewohnt." Seine Tochter ist zum Studieren nach Erlangen gegangen und jetzt nach Fürth gezogen - und hat im Moment nicht vor, zurück zu ziehen. Und das ist in Kronach kein Einzelfall. Den Landkreis trifft die Landflucht besonders hart: bis 2035 rechnet das Landesamt für Statistik hier mit einem Bevölkerungsrückgang von rund 13 Prozent.

Füracker will Infrastruktur "ganz schnell" ausbauen

Funklöcher, schlechte Verkehrsanbindung und zu wenig passende Angebote auf dem Wohnungsmarkt. Die Liste der Forderungen der Bürger ist lang und wurde von vielen engagierten Rednerinnen und Rednern in der Sendung "jetzt red i" an die Politik adressiert. Heimatminister Albert Füracker (CSU) versprach daraufhin, die Infrastruktur auf dem Land weiter zügig auszubauen - und zwar sowohl was die Technik, als auch was den Verkehr angeht. "Wir machen es ganz schnell schnell" und "fördern alles", sagte er. Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kritisierte, dass die Bayerische Staatsregierung zu spät gehandelt habe: "Das Land wurde schlichtweg vernachlässigt, da wurden vor zehn Jahren die Weichen falsch gestellt."

Zielgerichtete Maßnahmen im ÖPNV auf dem Land

In einem waren sich die beiden Politiker in der Livesendung aus Kronach aber einig: Zielgerichtet müssen die Maßnahmen sein. Als solche kündigte Füracker die Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr an:

"Was den ÖPNV anbelangt, haben wir noch einmal eine neue Initiative ergriffen. Wir wollen das unterstützen im ländlichen Bereich, aber dass das schwerer ist, als in einer dicht besiedelten Stadt, ich glaube, da geben Sie mir auch Recht. Der Landkreis muss sich erst überlegen, welchen Bedarf haben wir. Und wir unterstützen das dann mit Förderung." Heimatminister Albert Füracker (CSU)

100 Millionen Euro seien im Nachtragshaushalt für ÖPNV-Projekte aufgenommen worden. Dadurch soll Landflucht bekämpft und der ländliche Raum attraktiver gemacht werden. In Kronach läuft bereits ein Projekt, das den ÖPNV "auf neue Füße stellen soll", berichtete Landrat Klaus Löffler in der Sendung. Dieses solle mit der Förderung der Staatsregierung im Januar 2020 an den Start gehen.

Aiwanger fordert "jeden Landkreis unter die Lupe zu nehmen"

Der Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger wies auf zusätzliche Baustellen hin: "Keiner will die Region schlecht reden, wir können aber auch nicht alles loben“, sagte er. Er fordert "ein Zukunftsprogramm wo wir jeden Landkreis individuell unter die Lupe nehmen", zum Beispiel explizit auf Kronach bezogen.

"Das geht hier in Kronach schon los, wenn ich rauffahre über die B173. Nach Lichtenfels zusammenführend von vier Streifen auf zwei Streifen. Da ist für einen Investor die Welt schon zu Ende, wenn der sieht, dass da die Autobahn oder Bundesstraße auf zwei Spuren zusammenführt, dann wendet der auf dem nächsten Parkplatz und fährt wieder heim." Hubert Aiwanger, Freie Wähler

Schon jetzt gibt es in Kronach mehr Stellenangebote als qualifizierte Arbeiter. Nachwuchs wird dringend gesucht, muss aber gezielt angelockt werden. Genau das ist aber selten möglich. Eine Kronacherin sagte dazu in der Sendung: "Für mich als junge Frau ist es schwer hier." Ihr fehlten Freizeitangebote und Kitas.

Zusammenarbeit mit den Landkreisen

Heimatminister Füracker setzt nun auf die Zusammenarbeit mit den Landkreisen: "Wir können nicht hier rauskommen und euch erklären, dass bei euch die Welt nicht mehr stimmt. Wir müssen euch erklären, wo wir euch unterstützen können." Der Breitbandausbau schreite in Absprache mit den Kommunen zwar voran, stocke aber immer wieder. "Es geht im Moment etwas langsamer voran, weil die Baufirmen fehlen. Es scheitert nicht am Geld oder den Regularien. Wir kommen hier sehr, sehr gut voran was den Ausbau des schnellen Internets anbelangt." Außerdem wies er darauf hin, dass im Landkreis Kronach bereits mehr Leute zu- als wegziehen. Allein der Sterbeüberschuss führe dazu, dass insgesamt die Bevölkerungszahl im Landkreis weiter sinke.

Kronacher wissen Vorteile zu schätzen

Auch wenn vieles noch nicht endgültig ausgebaut ist, so betonten doch viele Kronacher in der Sendung "jetzt red i" die Vorteile des Lebens in der Region: Die niedrigen Grundstückspreise, die Dorfgemeinschaft und ein wachsendes kulturelles Angebot. Silvia Werner aus Kronach sagte: "Es hat sich viel getan, wir müssen anpreisen, was wir hier haben." Außerdem betonten mehrere Bürger in der Sendung, dass sie es nach einer Zeit in einer Großstadt keinesfalls bereuten, wieder zurück in ihrem Heimatlandkreis zu sein.