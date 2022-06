Unwetternacht: Hagel und Starkregen vor allem in Oberbayern

Mehrere Gewitterzellen sind am Montag und in der Nacht zum Dienstag über Teile Bayerns hinweggezogen. Sie machten sich zunächst im Alpenraum bemerkbar und zogen in rascher Folge nordostwärts. Bereits am Montagnachmittag zeigte sich das Unwetter mit Starkregen und Wind. Immer wieder hagelte es heftig, etwa am Walchensee, am Tegernsee, Nußdorf am Inn oder in Grassau, in sozialen Medien sind teils golfballgroße Hagelkörner zu sehen. In Piding im Landkreis Berchtesgadener Land hat ein Blitz in ein Haus eingeschlagen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Es entstand ein Schaden im höheren fünfstelligen Bereich. Hier will die Polizei noch nachberichten. Insgesamt gab es aber kaum unwetterbedingte Polizeieinsätze in der Nacht.