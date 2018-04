Sicherheitsmaßnahmen Nach Amokfahrt in Münster: Seehofer fordert mehr Poller

Als Konsequenz aus der Amokfahrt mit drei Toten in Münster hat Bundesinnenminister Seehofer mehr Poller in deutschen Innenstädten gefordert. Diese "hätten in dem konkreten Fall helfen können", so Seehofer. Ob die Hindernisse aber wirklich eine Wirkung haben, ist umstritten.

Von: Jasper Ruppert