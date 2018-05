Münchner Runde Wie kann es nach der Bamf-Affäre weitergehen?

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) kommt nicht zur Ruhe, nachdem bekannt worden ist, dass die Außenstelle in Bremen Asylbescheide vorsätzlich gefälscht haben soll. Zwischen 2013 und 2016 soll die Behörde bis zu 1.200 Menschen Asyl gewährt haben, ohne dass die Voraussetzungen gegeben waren.

Seehofers Seitenhieb auf den Vorgänger

Nach der nicht-öffentlichen Sitzung am Dienstag sagte Innenminister Horst Seehofer, er begrüße weitere Aufklärung durch den Ausschuss. In einer Sondersitzung könnten neben dem früheren Chef des Bamf, Frank-Jürgen Weise, auch Seehofers Vorgänger im Amt, Thomas de Maiziere (CDU), befragt werden. Im Ausschuss soll Seehofer gesagt haben, das Bundesinnenministerium habe in den vergangenen Jahren nicht gründlich genug hingeschaut, was da genau los war beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Eine vernünftige Fachaufsicht stelle er sich anders vor - ein Seitenhieb auf den Vorgänger und die CDU.

Ex-Chefin der Bremer BAMF-Stelle wehrt sich

Derweil übt auch die ehemalige Chefin der Bremer Außenstelle des Bamf, Ulrike B., in der Bild-Zeitung scharfe Kritik an ihren ehemaligen und amtierenden Vorgesetzten: Sie solle offensichtlich geopfert werden, während in Wahrheit jene schuldig seien, die jetzt mit den Fingern auf sie zeigten. Mit dem Amtsantritt von Ex-Bamf-Chef Weise sei es in der Asylbehörde nicht mehr um die menschlichen Schicksale gegangen, sondern nur noch um Fallzahlen und Bearbeitungszeiten, sagte B.. Auch Weises Nachfolgerin Jutta Cordt habe diesen Trend nicht verändert, obwohl sie vom Systemversagen gewusst habe.

Einen Untersuchungsausschuss zur Bamf-Affäre fordern bislang FDP und AfD, während Linke und Grüne eher skeptisch sind.

Diskussion in der Münchner Runde

Über die Affäre im Bamf diskutieren heute Gäste der Münchner Runde mit Moderatorin Birgit Kappl: Geladen sind Ekin Deligöz, Bundestagsabgeordnete der Grünen, Alexander Hold, ehemaliger TV-Richter und Politiker der Freien Wähler, Andrea Lindholz, Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag von der CSU und Achim Wendler, BR-Studioleiter in Berlin. Es geht um die Fragen, ob jetzt ein Untersuchungsausschuss drohen könnte und wie es weitergehen soll in der Flüchtlingspolitik.