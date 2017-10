Verdächtiger gefasst Münchner Polizei gibt nach Messerangriff Entwarnung

Bei einer Pressekonferenz hat der Münchner Polizeipräsident Hubertus Andrä Details zu der Messerattacke am Morgen im Stadtteil Au-Haidhausen bekannt gegeben.

"Die wichtigste Botschaft gleich vorweg: Es bestehen keine ernsthaften Zweifel mehr, dass es sich bei dem Verdächtigen nicht um den Täter handelt." Polizeipräsident Hubertus Andrä

Messerattacke: Verdächtiger macht keine Angaben

So bestehe für die Bevölkerung keine Gefahr mehr. Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus München. Der Mann sei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls. Man habe auch ein Messer bei ihm gefunden. Zu den Taten mache er derzeit keine Angaben. Deshalb könne man derzeit auch nichts zum Motiv sagen, man gehe aber von psychischen Problemen und nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Zu den Opfern sagte der Münchner Polizeipräsident, es wurden insgesamt acht Personen angegriffen, darunter auch ein zwölfjähriges Kind. Sie wurden nur leicht verletzt. Nach der ambulanten Versorgung wurden die Opfer von der Kriminalpolizei befragt.

Weiter lobte Hubertus Andrä die besonnene Reaktion der Münchner: Es habe keine Panikreaktion gegeben. Nach der Pressekonferenz lobten auch viele Bürger in den Sozialen Medien - unter anderem bei BR24 - die Arbeit der Münchner Polizei.

Festnahme in der Ottobrunner Straße

Am Morgen hatte der Täter an insgesamt sechs Orten in Au-Haidhausen wahllos Passanten mit einem Messer angegriffen und einen Großeinsatz der Polizei mit rund 500 Beamten sowie der Rettungsdienste ausgelöst. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Gegend um den Ostbahnhof zu meiden und verdächtige Personen zu melden. Am Mittag wurde dann der Verdächtige festgenommen. Laut Polizei flüchtete der Mann als er die Polizei sah, konnte aber kurz darauf gefasst werden. Er ließ sich ohne Widerstand festnehmen.