Gedenkfeier am Tatort Münchner OB Reiter nennt OEZ-Attentat "rechtsextrem und rassistisch"

Mit einer Gedenkfeier am Tatort hat die Stadt München heute an den Anschlag am Olympiaeinkaufszentrum (OEZ) vor zwei Jahren erinnert. Ein 18-Jähriger ermordete damals acht Jugendliche und eine 45-jährige Mutter, bevor er sich selbst tötete. Zur Gedenkfeier kamen rund 150 Menschen.