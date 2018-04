Kriminal-Statistik München bleibt sicherste deutsche Großstadt

Die bayerische Landeshauptstadt ist die sicherste der 39 größten Städte der Republik. Wie schon in den vergangenen Jahren hat die Polizei dort im Jahr 2017 am wenigsten Straftaten registriert. Gleich danach kommt Augsburg.

Pro 100.000 Einwohner hat die Polizei im vergangenen Jahr in München 6.627 Straftaten gezählt. In Augsburg waren es nur etwas mehr - mit 7.217. Nürnberg liegt auf Platz sieben (8.551 Straftaten). Den Negativrekord führt dagegen weiter Frankfurt am Main an - mit knapp 15.000 Straftaten bezogen auf 100.000 Einwohner.

Auf Frankfurt folgen Hannover, Berlin und Dresden. Ausgewertet wurden alle deutschen Städte, die mehr als 200.000 Einwohner haben.

Kriminalität insgesamt rückläufig

Insgesamt sind in Deutschland 2017 deutlich weniger Straftaten erfasst worden. Und der Rückgang ist beachtlich: Er liegt bei knapp zehn Prozent. Laut "Welt am Sonntag", der die jüngste Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) vorliegt, hat es einen derart starken Rückgang seit fast 25 Jahren nicht mehr gegeben.

Traurige Ausnahme ist allerdings Dresden. In der sächsischen Landeshaupstadt ist die Zahl der Delikte regelrecht explodiert. Der Zuwachs wird auf knapp 34 Prozent beziffert. Der Dresdener Polizeipräsident Horst Kretzschmar macht dafür aber einen Sondereffekt verantwortlich: Die Pleite der Infinus AG, die mit einem der größten Finanzskandale hierzulande einhergegangen ist. Mehr als 40.000 Anleger sollen betrogen worden sein.

"Aufgrund des Firmensitzes in Dresden werden damit 23.626 Fälle statistisch der Polizeidirektion Dresden zugeschrieben." Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar im Interview mit der 'Welt am Sonntag'

Offizielle Zahlen erst im Mai

Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Zahlen offiziell am 8. Mai in Berlin vorstellen. Spannend wird sein, wie sich sein Ministerium die Zahlen insgesamt erklärt.