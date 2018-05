Nach Brand in Münchner Mietshaus 44-Jähriger wird in Mordprozess freigesprochen

Im Mordprozess um einen tödlichen Brand in München hat das Gericht den 44-jährigen Angeklagten frei gesprochen. Das Gericht folgt damit der Forderung der Verteidigung.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten Mord, besonders schwere Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der 44-Jährige hatte die Tat vom ersten Prozesstag an bestritten. Auch nach 14 Prozesstagen gab es weder Beweise noch Zeugen. Die Verteidigung sprach von Vermutungen und Spekulation.

Beim Brand im Mietshaus starben drei Menschen, elf wurden verletzt

Die Staatanwaltschaft dagegen hatte eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Bei dem Brand in einem Wohnhaus in der Dachauer Straße im November 2016 starben drei Menschen: Ein Familienvater und seine beiden Töchter. Elf Menschen wurden verletzt. In dem Gebäude wohnten vor allem Rumänen und Bulgaren.

Richter: "Im Zweifel für den Angeklagten"

Weinend verfolgte die Ehefrau und Mutter der drei Toten die fast einstündige Urteilsbegründung. Die Ermittler hätten akribisch gearbeitet, betonte der Richter mehrmals, trotzdem seien bis zuletzt Zweifel an der Schuld des 44-Jährigen Angeklagten geblieben. Er habe kein wirkliches Motiv und – anders als von der Staatsanwaltschaft formuliert – auch kein nachweisliches Täterwissen gehabt. Es sei durchaus möglich, dass nicht er, sondern eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe die Matratze im Treppenhaus entzündet hatte. Der Richter räumte ein, dass das für alle Beteiligten völlig unbefriedigend sei. Aber auch nach einer Katastrophe müsse man Beweisregeln beachten. Und würde man einen Unschuldigen verurteilen, wäre das – so wörtlich – „die nächste Katastrophe“. „Im Zweifel für den Angeklagten“, so erklärte der Richter schließlich sein Urteil.

Angeklagter bekommt Entschädigung für Untersuchungshaft.

Beinahe regungslos hörte der freigesprochene 44-Jährige zu. Danach umarmte er seine beiden Anwälte – und verließ den Gerichtssaal als freier Mann. Für die mehr als 14 Monate in Untersuchungshaft bekommt er eine Entschädigung.