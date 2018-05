Landgericht Hildesheim Mordprozess: Mann soll Ehefrau vor Augen der Töchter attackiert haben

Ein Mann aus Afghanistan soll seine Frau vor den Augen der drei kleinen Töchter so schwer getreten haben, dass sie ihren Verletzungen erlegen ist. Seit heute muss er sich vor Gericht wegen heimtückischen Mordes verantworten.

Vor den Augen seiner drei kleinen Töchter soll ein 32-Jähriger seine am Boden liegende Frau durch Tritte so schwer verletzt haben, dass sie elf Tage später starb. Seit Mittwoch muss sich der Afghane vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor.

Vermieter versuchte noch, die Frau zu retten

Er soll am 3. Januar in die Wohnung der Familie in Grünenplan bei Holzminden eingedrungen sein und die arglose Frau angegriffen haben. Der Vermieter, der noch versuchte einzuschreiten, habe bei dem Mann den unbedingten Willen zu töten erkannt, sagte Staatsanwalt Wolfgang Scholz. Die Flüchtlingsfamilie war mit den heute neun, sieben und vier Jahre alten Kindern Ende 2015 aus dem Iran nach Deutschland gekommen.