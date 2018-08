Hintergründe noch unklar Mordkommission ermittelt nach heftiger Auseinandersetzung in Nürnberg

Am späten Dienstagabend kam es in der Nürnberger Weststadt zu einer heftigen Schlägerei, bei der einem Pärchen mit einer Stichwaffe teils schwere Verletzungen zugefügt wurden. Mindestens vier Personen flüchteten mit einem PKW, konnten aber kurz darauf von der Polizei gestellt werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

Heftige Schlägerei an Nürnberger Tankstelle

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen trafen sich gegen 22:30 Uhr mindestens sechs Personen an einer Tankstelle in der Witschelstraße. Aus noch zu klärenden Gründen kam es dann zwischen einem Pärchen und mehreren Männern zu einer handfesten Schlägerei, in deren Verlauf der Mann (43) mit einer Stichwaffe erheblich verletzt wurde. Seine Begleiterin (38) erlitt mehrere Schnittwunden am Oberkörper.

Vier Personen flüchteten in einem Auto Richtung Innenstadt

Außerdem schlugen und traten die anderen Beteiligten mehrfach auf das Paar ein. Danach flüchteten mindestens vier Personen mit einem Pkw in Richtung Nürnberger Innenstadt. Die Polizei, die inzwischen verständigt worden war, veranlasste umgehend die Fahndung nach dem Pkw. Wenige Minuten später hielten Polizeibeamte das Fahrzeug in der Gostenhofer Hauptstraße an.

Schwerverletzte mussten in Krankenhäuser gefahren werden

Darin saßen vier Männer im Alter zwischen 25 und 46 Jahren. Nach den Beamten vorliegenden Erkenntnissen und festgestellter Spurenlage handelte es sich um an der Auseinandersetzung Beteiligte. Sie wurden festgenommen und zum Kriminaldauerdienst Mittelfranken gebracht. Die beiden schwer verletzten Personen mussten in Krankenhäuser gefahren und dort ärztlich versorgt werden.

Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Die Nürnberger Mordkommission übernahm noch in der Nacht die Sachbearbeitung. Die Hintergründe sowie die Beteiligungen der Personen sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg werden die vier Festgenommenen zur Prüfung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg überstellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags dauern noch an.