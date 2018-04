Neuer Kurs des Kultusministeriums Modellversuch "Islamunterricht in deutscher Sprache" endet in Bayern

Bayern lässt den Modellversuch "Islamunterricht in deutscher Sprache" auslaufen. Das bestätigte die Sprecherin von Kultusminister Bernd Sibler dem BR. Damit fährt Sibler einen anderen Kurs als sein Vorgänger.

Der Modellversuch war bereits zweimal verlängert worden - zuletzt bis zum Juli des kommenden Jahres. Eine weitere Verlängerung wird es vorerst nicht geben. Kultusminister Bernd Sibler will, dass der Versuch wissenschaftlich ausgewertet wird. Die zentrale Frage laute, ob die Ziele, die man sich gesetzt habe, erreicht worden seien, sagte seine Sprecherin. Davon hänge ab, wie es weitergehe. Der Minister hat beispielsweise einen verstärkten Ethikunterricht ins Gespräch gebracht.

Rund 14.000 Schüler nehmen teil

Islamunterricht in deutscher Sprache wird in Bayern seit 2009 angeboten. Im laufenden Schuljahr nehmen rund 350 Schulen und mehr als 14.000 Schüler an dem Modellversuch teil.

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband hatte sich für den Islamunterricht eingesetzt, weil er einer Radikalisierung vorbeuge. Auch Siblers Vorgänger Ludwig Spaenle hatte sich Anfang des Jahres noch dafür ausgesprochen, den Modellversuch auszuweiten.