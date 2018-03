Bluttat in Schwabach Mann nach Streit mit Messer niedergestochen

Am Karfreitag gerieten zwei Männer auf offener Straße in einen heftigen Streit. Bei der Auseinandersetzung in der Franz-Xaver-Schuster-Straße habe einer der Männer dann ein Messer gezogen und den anderen derart schwer verletzt, dass der 34-Jährige noch vor Ort starb, so die Polizei.

Der Tatverdächtige ließ sich laut Polizei noch am Tatort widerstandslos festnehmen. Die Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Polizeigewerkschaft fordert schärfere Waffengesetze

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hatte jüngst eine Verschärfung des Waffenrechts gefordert: "Wenn jemand ein Messer in die Schule oder Diskothek mitbringt, muss das bestraft werden", sagte der Bundesvorsitzende Rainer Wendt.

Zuletzt hatte ein Fall in Bochum für Schlagzeilen gesorgt: Ein 15-Jähriger war dort von einem 16-Jährigen niedergestochen worden. Zuvor war es zu einer Massenschlägerei in einem Park gekommen, in dessen Folge der mutmaßliche Täter das Messer zückte.

Wendt forderte, dass festgelegte Gefahrenzonen in Städten, in denen die Polizei Menschen verdachtsunabhängig durchsuchen darf, ausgeweitet werden müssten.