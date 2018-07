Beratungen in Nürnberg Zentrum für Russlanddeutsche in Nürnberg wird konkreter

In Nürnberg soll ein Kulturzentrum für Russlanddeutsche entstehen. Das hat das Kabinett im Juli beschlossen – aber wie soll es aussehen? Darüber beraten heute Experten in der Frankenmetropole. Hier leben viele Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion.

Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) will in Nürnberg erste Eckpunkte des Kulturzentrums für Russlanddeutsche vorstellen und diskutieren. Bei einem nicht öffentlichen Treffen mit Vertretern der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Medienvertretern sowie dem bayerischen Kulturreferenten der Deutschen aus Russland, Waldemar Eisenbraun, will die Ministerin die Pläne besprechen.

Anlauf- und Begegnungsstätte für Russlanddeutsche

Das Bayerische Kabinett hatte die Gründung eines Kulturzentrums für Deutsche aus Russland am 3. Juli beschlossen. Dieses solle in Nürnberg entstehen. Deutsche aus Russland seien ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung Anfang Juli. Das Zentrum werde eine Anlauf- und Begegnungsstätte, die es bislang so nicht gab.

SPD: Integration in Deutschland wichtig

Wo dieses Zentrum stehen soll, ist bislang noch nicht bekannt. Die Nürnberger Stadtratsfraktion der SPD begrüßt die Gründung einer solchen Einrichtung.

"Die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Deutschen aus Russland, deren Wanderungsprozessen, deren Identität und deren erfolgreichen Integration in Deutschland sind wichtig."

Erklärung der SPD Nürnberg

Viele Zuwanderer in Langwasser und Schweinau

Die Nürnberger Sozialdemokraten führen an, dass das neue Kulturzentrum nicht in Konkurrenz zu bereits bestehenden Angeboten für Russlanddeutsche gehen dürfe. Dazu gehörten zum Beispiel das in Langwasser ansässige "Haus der Heimat" oder die Aussiedlerseelsorge der SinN-Stiftung, die im Nürnberger Stadtteil Schweinau angesiedelt ist. Also in den Stadtteilen, in denen viele Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion leben. Vielmehr solle es eine Kooperation mit den bestehenden Institutionen geben.

Deutsche Kolonien - Terrorherrschaft - Perestroika

Als Russlanddeutsche oder Deutsche aus Russland bezeichnet man die Nachfahren deutscher Auswanderer, die sich im 18. und 19. Jahrhundert in Russland angesiedelt haben. Jahrhundertelang lebten sie etwa in der Ukraine oder im Wolgagebiet in deutschen Kolonien. Im 20. Jahrhundert haben die in Russland lebenden Deutschen unter der Terrorherrschaft Joseph Stalins und den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges gelitten. In den 1990er Jahren durften sie im Zuge der Perestroika Deutschland einreisen. Da sie gleich die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten, ist schwer zu ermitteln, wie viele Menschen hierzulande russlanddeutsche Wurzeln haben. Die Bundeszentrale für politische Bildung geht davon aus, dass in der Bundesrepublik 2,3 Millionen Deutsche aus Russland leben.