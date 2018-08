Kein Betrieb Windsbacher Waldstrandbad wegen Bakterien geschlossen

Das Waldstrandbad in Windsbach musste vorübergehend geschlossen werden. Der Grund: Das Wasser ist mit Bakterien kontaminiert.

Kontaminiertes Wasser

Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte, wurden im Wasser sogenannte Pseudomonas nachgewiesen, also Bakterien, die bei bereits angegriffenen Menschen unter anderem Infektionen von Wunden, Harn- und Atemwegserkrankungen aber auch Lungenentzündungen und Herzerkrankungen auslösen können.

Nur wenige Tage geschlossen

Anlass zur Panik bestehe aber nicht, so die Sprecherin der Stadt. Man gehe davon aus, dass die Belastung in wenigen Tagen abgeklungen ist. In den letzten Tagen seien aber zu Spitzenzeiten mehr als 3.000 Menschen im Bad gewesen, so dass das Wasser keine Chance gehabt habe, sich zu erholen.