Klimawandel in Bayern Spalter Hopfenbauern planen Bewässerungssystem

Die Hopfenbauern in der Region Spalt plagt die anhaltende Trockenheit. Sie führt zu großen Schäden. Daher planen die Bauern ein Bewässerungssystem für ihre Anbauflächen.

Hopfenbauern in der Region Spalt planen wegen Trockenschäden durch den Klimawandel ein Bewässerungssystem für ihre Anbauflächen. Die Trockenheit führe zu "massiven" Ertrags- und Qualitätsschwankungen, sagte der Hopfenbauer Tobias Merkenschlager aus Georgensgmünd dem Bayerischen Rundfunk.

100 Kilometer langes System

Etwa 80 Landwirte und fünf Gemeinden haben sich zusammengeschlossen und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um die Existenz der Betriebe zu sichern. Geplant ist ein 100 Kilometer langes Rohrsystem. Es soll Wasser aus der schwäbischen Rezat zu den Hopfen- und Obstanbauflächen transportieren. Bei dem Wasser handelt es sich um Wasser aus der Main-Donau-Überleitung in den Brombachsee, das ursprünglich auch für die Landwirtschaft im wasserarmen Franken vorgesehen war, heißt es in der Machbarkeitsstudie.

Rund 30 Millionen Euro teuer

Ergebnisse sollen bis Ende des Jahres vorliegen. Das Bewässerungssystem könnte nach ersten Schätzungen rund 30 Millionen Euro kosten. Bei der Finanzierung sind die Landwirte vorraussichtlich auf Fördergelder durch den Freistaat Bayern angewiesen.