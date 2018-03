Wasserschaden in Nürnberg Umleitung nach Wasserrohrbruch - Ursache gefunden

Nachdem am Samstagabend (24.03.18) ein Wasserrohrbruch in der Maximilianstraße den Verkehr im Nürnberger Westen lahmgelegt hatte, kommt es dort nach wie vor zu Behinderungen. Wie die N-Ergie mitteilt, bleiben auf der Maximilianstraße in Höhe Peyerstraße beide Fahrspuren in Richtung Frankenschnellweg gesperrt. Autofahrer werden über die Reutersbrunnenstraße, Mannertstraße beziehungsweise. Sielstraße umgeleitet. In der Gegenrichtung sind wieder beide Spuren befahrbar. Auch im Busverkehr muss mit Verspätungen gerechnet werden.

Temperaturschwankungen als Ursache

Laut N-Ergie wird dort nun der Straßenbelag repariert. Dies wird mindestens drei Tage dauern. Zuvor wurde die Straße aufgegraben, um die Wasserleitung instand zu setzen. Die Ursache für den Wasserrohrbruch waren nach Angaben der N-Ergie die starken Temperaturschwankungen der vergangenen Tage. Diese führten in Kombination mit der hohen Druckbelastung auf der stark befahrenen Maximilianstraße zum Längsrohrbruch.

Komplettsperrung am Samstag

Am Samstagabend war das Wasserrohr im Bereich Maximilianstraße gebrochen. Die B4R musste in dem Bereich komplett gesperrt werden. Die Straßen war teils mit Schlamm und Steinen überspült und musste gereinigt werden.