Warnstreiks in Nürnberg Nahverkehr rollt wieder

Nach den Warnstreiks am Morgen läuft der Nahverkehr in Nürnberg wieder weitgehend nach Plan. Vor allem bei Straßenbahn- und Busfahrten hatten die Pendler gute Nerven gebraucht.

Nach den teils kräftigen Behinderungen durch den Warnstreik am Freitagmorgen hat sich der öffentliche Nahverkehr in Nürnberg wieder weitgehend normalisiert. So waren bald nach Ende des Warnstreiks (Stand 9.15 Uhr) wieder alle Busse und Straßenbahnen im Einsatz, sagte VAG-Sprecherin Elisabeth Seitzinger dem Bayerischen Rundfunk. Ursprünglich hatten die Verkehrsbetriebe damit gerechnet, dass es mindestens bis zum späten Vormittag dauert, bis wieder alles nach Plan läuft.

Fast alle Straßenbahnen blieben im Depot

Bei dem vierstündigen Warnstreik zwischen 4.00 Uhr und 8.00 Uhr waren fast alle Straßenbahnen in den Depots geblieben. Lediglich drei Bahnen waren auf drei Linien unterwegs. Beim Busverkehr fiel im Schnitt jede zweite Verbindung aus. Lediglich bei den U-Bahnen gab es kaum nennenswerte Probleme. Die fahrerlosen Linien U2 und U3 fuhren im Fünf-Minuten-Takt. Auf der U1 konnte die VAG einen 10-Minuten-Takt gewährleisten.

Warnstreik geht weiter: bei Service und Werkstätten

Der Warnstreik ist allerdings noch nicht komplett vorbei: Seit 9.00 Uhr haben die Mitarbeiter in den Werkstätten und im Service die Arbeit niedergelegt. Die Verhandlungen um einen Tarifabschluss sollen dann ab 11.00 Uhr in Nürnberg fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft verdi zeigte sich zuletzt zuversichtlich, dass man heute zu einer Einigung kommen könnte.