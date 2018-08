Verkaufsoffener Sonntag VGH urteilt über Sonntags-Ladenöffnung in Ansbach

Dürfen in Ansbach Geschäfte im ganzen Stadtgebiet an Sonntagen öffnen, wenn lediglich in der Innenstadt Feste oder Märkte stattfinden? Über diese Frage verhandelt heute der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München.

Klagen gegen verkaufsoffenen Sonntag

Ende März hatte der VGH bereits in einem Eilverfahren die Verordnung der Stadt über die zusätzliche Sonntagsöffnung komplett kassiert und so den geplanten verkaufsoffenen Sonntag nach dem Osterwochenende am 8. April während des sogenannten Street-Food-Festivals untersagt. Geklagt haben die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Diözesanverband der Katholischen Arbeitnehmerbewegung im Bistum Eichstätt.

Maximal vier Sonntage im Jahr

In der Eilentscheidung hatte der Verwaltungsgerichtshof die zusätzliche Sonntagsöffnung als rechtswidrig untersagt. Die Stadt wolle zusätzliche Sonntage als verkaufsoffen regeln, hieß es in der Entscheidung: nämlich anlässlich des Street-Food-Festivals, des Stadtfestes und des Martinimarktes. Nach den Bestimmungen des einschlägigen Ladenschlussgesetzes sei eine solche Öffnung aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen möglich.

Grundsatzentscheidung

Hierbei dürfe nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Ladenöffnung aber nur ein Anhang zur anlassgebenden Veranstaltung sein – das heißt, es dürfe nicht die Ladenöffnung im Vordergrund stehen, sondern vielmehr die öffentliche Wirkung der anlassgebenden Veranstaltung. Insofern sei eine Ladenöffnung über das gesamte Stadtgebiet nicht zulässig. Mit einem Urteil wird noch im Laufe des Verhandlungstags gerechnet. Eine Grundsatzentscheidung werde nicht gefällt, sagte eine Sprecherin. Es gehe ausschließlich um die städtische Verordnung von Ansbach.