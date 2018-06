Den ganzen Samstag über Verkehrsbehinderungen in Nürnberg wegen AfD-Parteitag und Gegendemos

Insgesamt sind laut Polizei rund 1.000 Teilnehmer angemeldet. Beamte in Uniform und Zivil sollen Konflikte zwischen Anhängern der AfD und Gegendemonstranten verhindern, so die Polizei. Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren und die Anweisungen der Polizei zu beachten. Zu den Demonstrationen aufgerufen hat die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropol-Region Nürnberg.

Gegendemonstranten ziehen zur Meistersingerhalle

Am Vormittag soll ein Aufzug vom Nelson-Mandela-Platz zur Meistersingerhalle führen, mittags (12.30-14.00 Uhr) von der Meistersingerhalle zum Aufseßplatz. Zudem findet zwischen 10.00 und 13.00 Uhr eine Kundgebung am Platz-der-Opfer-des-Faschismus statt.

"Gerade in Nürnberg kann es nicht hingenommen werden, dass die AfD ihre Hetze widerstandlos verbreitet, um damit für einen Einzug in den Bayerischen Landtag zu werben“, so die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropol-Region Nürnberg in ihrem Aufruf.

Der Parteitag fällt zusammen mit dem Jahrestag des Mordes an Ismail Yasar, der 2005 mutmaßlich Opfer des NSU wurde. Das Straßenfest gegen Rassismus und Diskriminierung steht daher im Zeichen des Gedenkens an ihn und die beiden anderen mutmaßlichen Nürnberger NSU-Opfer.

Auf dem AfD-Landesparteitag ist eine Rede von Partei-Chef Alexander Gauland geplant. Außerdem will die AfD ihr Programm für die Landtagswahl beschließen.