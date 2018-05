Langensendelbach Verheerender Unfall bei Forchheim

Im Landkreis Forchheim kam es in der Nacht zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer verlor dabei anscheinend die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Das Auto ist bis zur Unkenntlichkeit zerstört.

Ein Autofahrer ist bei Langensendelbach, im Landkreis Forchheim, auf einer Kreisstraße mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Er sei wohl mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen und wurde nach dem Zusammenprall aus dem Auto geschleudert, so ein Polizeisprecher. Er starb noch am Unfallort. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Auto bis zur Unkenntlichkeit zerstört

Der Fahrer war auf der Kreisstraße von Bräuningshof in Richtigung Langensendelbach unterwegs. Er gereit anscheinend mit seinem Wagen mehrfach auf den Grünstreifen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, so ein Sprecher der Feuerwehr. Anschließend prallte er gegen einen Baum und wurde aus dem Auto geschleudert. Die Kollision war so heftig, dass der Wagen völlig zerstört wurde. Da unklar war, ob sich noch weitere Insassen im Auto befanden, suchte die Feuerwehr großräumig das Gebiet ab.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen für die Ermittlugen eingeschaltet. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.