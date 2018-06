Verband deutscher Ingenieure Technik zum Anfassen in der Nürnberger Innenstadt

Technik zum Anfassen gibt es heute und morgen in der Nürnberger Fußgängerzone. Zahlreiche Unternehmen und Einrichtungen stellen sich auf einer Technikmeile zwischen Lorenzkirche und Weißer Turm vor.

Wie der Veranstalter, der Verband deutscher Ingenieure (VDI), mitteilt, bieten zahlreiche Unternehmen und Einrichtungen in der Nürnberger Innenstadt Einblicke in ihre technischen Entwicklungen und die entprechenden Ausbildungsmöglichkeiten. Ein Ziel der Veranstaltung: Der Nachwuchs soll für Technik und technische Ausbildungen begeistert werden.

Schweißgeräte, Polizei und starke Autos

So können Besucher einen Schweißsimulator testen oder sich am Stand der Kriminalpolizei über den Polizeiberuf informieren. Die Hochschulen der Region präsentieren ihre Forschungsvorhaben und Studiengänge. Am Stand von Schaeffler wird heute Nachmittag DTM-Champion Mike Rockenfeller mit seinem 500 PS starken Wagen zu Gast sein.

Technik und Sport

Bei der Deutschen Sporthilfe geht es dagegen um Biathlon. Brose Fahrzeugteile will mit Basketball Action in die Altstadt bringen und die neuesten Technologien im Fahrzeugbau vorstellen. Jeweils von 10.00 bis 19.00 Uhr stellen die Unternehmen ihre technischen Leistungen sowie aktuell zu besetzende Stellen vor.