Abos auf Chipkarte VAG und VGN führen eTicket ein

Künftig erhalten Kunden der VAG, der infra Fürth und des VGN Abos auf einem elektronischen Ticket. Die Änderung tritt am 1. Juli in Kraft, teilten die Verkehrsbetriebe mit. Damit sind sie die ersten Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN), die auf die neue Technik setzen, teilten sie in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Keine Speicherung personenbezogener Daten

Abo-Kunden der drei Verkehrsbetriebe erhalten dann eine Chipkarte statt wie bisher einen Verbundpass mit Wertmarke. Auf der Chipkarte seien alle relevanten Informationen wie etwa der Name des Fahrgasts und die Tarifstufe gespeichert, heißt es in der Presseerklärung. Andere personenbezogene Daten, wie beispielsweise die Fahrtroute könnten aber nicht nachvollzogen werden. Überhaupt würden die Daten nur dann ausgelesen, wenn die Fahrkarte kontrolliert wird.

"Die Chipkarte passt in jede Geldbörse, sie ist handlicher und robuster als die frühere Papierversion, kann bei Verlust oder Diebstahl einfach gesperrt werden und ist fälschungssicher." Tim Dahlmann Resing, Vorstand Technik und Marketing der VAG

Ausgewählte Kunden hätten das eTicket über mehrere Monate getestet und seine Vorteile bestätigt, sagte VAG-Vorstand Tim Dahlmann Resing.