Landgericht Nürnberg-Fürth Urteil erwartet: Wirt wegen Steuerhinterziehung vor Gericht

In dem Prozess am Landgericht Nürnberg-Fürth muss sich ein Nürnberger Gastwirt verantworten, weil er mehr als eine Million Euro an Steuern und Abgaben hinterzogen haben soll. Der 43-Jährige habe dazu ein System aus doppelten Quittungen und falschen Lohnabrechnungen benutzt.

Getürkte Lohnbuchhaltung

So soll er seinen Beschäftigten zum Teil Netto-Löhne ausgezahlt haben, die er in der Lohnbuchhaltung aber als Brutto-Löhne verbuchte. Einen Teil seiner Arbeitnehmer meldete er laut Anklage überhaupt nicht zur Sozialversicherung an, beschäftigte sie also komplett schwarz.

41 Fälle von Steuerhinterziehung

Insgesamt wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann mehr als 1.200 Fälle von Vorenthalten und Veruntreuung von Arbeitsentgelt und 41 Fälle von Steuerhinterziehung vor. Heute wird das Urteil in diesem Prozess erwartet.