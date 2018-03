Projekttag Unterricht wie früher in Gunzenhausen

Anlass für den Projekttag ist das Jubiläumsjahr in Bayern, das heuer gefeiert wird, also 100 Jahre Freistaat Bayern und 200 Jahre Bayerische Verfassung. Die Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule Gunzenhausen kommen heute in historischer Kleidung zur Morgenandacht. Dann erleben sie eine Unterrichtsstunde wie vor 100 Jahren.

Unterricht mit Rechenschieber

Anschließend lernen die Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Stationen typische Fächer von damals, wie zum Beispiel Rechnen mit Rechenschiebern und Schönschreiben in Sütterlinschrift. Außerdem wird ein Theaterstück aufgeführt mit dem Titel "Schule früher - heute - morgen". Die Mitmachaktion "Wir feiern Bayern" ist von der Bayerischen Staatsregierung ins Leben gerufen worden. Dabei soll mit ganz unterschiedlichen Initiativen und Veranstaltungen auf das Jubiläumsjahr aufmerksam gemacht werden.

Begleitende Ausstellung

Am kommenden Sonntag (18.März) findet eine Ausstellung in der Wirtschaftsschule zum Thema statt. Zu sehen ist ein historisch eingerichtetes Klassenzimmer, zahlreiche Ausstellungsstücke wie Bücher, Hefte oder andere Unterrichtsmittel. Zudem zeigt die Ausstellung ein Interview mit einem Zeitzeugen. Die Ausstellung ist geöffnet von 13:00 bis 17:00 Uhr in den Räumen der Wirtschaftsschule in der Bismarckstraße 24.