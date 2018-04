Streit um Unterasbacher Kärwa Anwohner lenkt ein und will doch nicht klagen

Erleichterung bei den Kärwa-Freunden in Unterasbach. Ein Anwohner, der fehlenden Lärmschutz bei der Kirchweih beklagte, will nun doch nicht vor Gericht ziehen. Das teilte er der Stadtverwaltung mit.

Im Streit um die Unterasbacher Kirchweih sei eine vorläufige Einigung erzielt worden, teilte die Stadt Oberasbach (Lkr. Fürth) mit. Der Anwohner will vorerst keine Klage gegen die Betriebszeiten der Kärwa einreichen. Er erkenne positiv an, dass der Stadtrat die Begrenzung der Dezibel-Zahl beschlossen hat. Sollten sich die Veranstalter an diese Zahl halten, werde er auch nicht klagen, hieß es in einer Presseerklärung der Stadt.

Mehr Lärmschutz beschlossen

Nachdem der zugezogene Mann mit einer Klage gedroht hatte, wurde das Thema im Oberasbacher Stadtrat diskutiert. Die Mitglieder des Stadtrates lehnten Anfang März 2018 zwar die Forderung des Anwohners ab, die Betriebszeiten der Kärwa zu verkürzen. Die Stadträte konnten sich aber auf mehr Lärmschutz einigen. Der sogenannte mittlere Schallschutzpegel soll an den vier Kärwa-Tagen von 90 auf 85 Dezibel reduziert werden. Gleichzeitig hatten sich auch rund 3.000 Menschen an einer Petition zum Erhalt der Kärwa beteiligt.

Ordnungsamt wird Lärmpegel überwachen

Die Stadtverwaltung begrüßte nun die Entscheidung des Anwohner und geht von einem reibungslosen Ablauf der Unterasbacher Kirchweih, die dieses Jahr vom 20. bis 23. Juli stattfindet, aus. Das Ordnungsamt wird in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Fürth den Lärmpegel überwachen. „Mir ist sehr daran gelegen, dass sich die Wogen nun wieder glätten und wir gemeinsam nach vorne schauen können. In unserer Stadt sollen alle Meinungen gehört werden, deshalb hoffe ich, dass die Kärwa-Fans jetzt nicht nachtragend sind und sich alle auf gute nachbarschaftliche Beziehungen besinnen“, so die 1. Bürgermeisterin Birgit Huber (CSU).