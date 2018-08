Umgestürzter Baum bei Georgensgmünd Schäden repariert, Züge fahren wieder

Am Donnerstagnachmittag (02.08.18) war zwischen Roth und Georgensgmünd ein Baum auf die Bahnstrecke gestürzt und hatte Schäden an der Oberleitung verursacht. Seit dem späten Abend ist die betroffene Strecke wieder befahrbar. Wie die Bundespolizei in Nürnberg dem BR-Studio Franken mitteilte, wurden die Schäden repariert und die Gleise gegen 23.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Während der Reparaturarbeiten kam es zu Verzögerungen im Bahnverkehr. Der betroffene Abschnitt der Strecke war gesperrt, Züge aus Richtung Nürnberg fuhren nur bis Roth, die aus Richtung Treuchtlingen bis Georgensgemünd. Die Bahn setzte einen Schienenersatzverkehr ein, um die Fahrgäste zu befördern.

Zug wurde evakuiert

Der Baum war wohl in Folge eines Gewitters auf die Oberleitung über den Gleisen gestürzt. Ein Zug mit 250 Passagieren, der zu diesem Zeitpunkt auf diesem Streckenabschnitt fuhr, wurde dadurch zwar nicht beschädigt, konnte aber nicht weiterfahren. Weil auch die Klimaanlage des Zugs ausgefallen war, mussten die Passagiere zeitweise in sengender Hitze ausharren. Eine Person erlitt einen Kreislaufkollaps und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Zug wurde schließlich evakuiert, die Fahrgäste mit Bussen weitertransportiert.