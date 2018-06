Wahllokale in München und Cadolzburg Türken in Bayern stimmen über Parlament und Präsident ab

Insgesamt 1,4 Millionen türkische Staatsbürger in ganz Deutschland können ab morgen ihre Stimmen für das türkische Parlament und den Präsidenten abgeben. Türken aus Südbayern können ihre Stimmen in der Landeshauptstadt abgeben. Die rund 66.000 betroffenen Wahlberechtigten aus Franken und Thüringen müssen dazu nach Cadolzburg im Landkreis Fürth.

Shuttlebusse ins Gewerbegebiet

Bis zum 19. Juni sind die Wahllokale in München und Cadolzburg täglich von 9.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Für Nordbayern waren in den vergangenen Jahren stets je ein Wahllokal in Nürnberg und Fürth eingerichtet worden. Heuer ist das türkische Generalkonsulat in Nürnberg auf eine Firmenhalle im Gewerbegebiet Schwadermühle in Cadolzburg ausgewichen. Von den Hauptbahnhöfen in Nürnberg und Fürth fahren jeweils im Stundentakt Shuttlebusse nach Cadolzburg.

Wahllokale öffnen möglicherweise ein zweites Mal

Wahltag in der Türkei ist der 24. Juni. Da dann neben dem Parlament auch über den neuen Präsidenten abgestimmt wird, könnte eine Stichwahl nötig werden. In diesem Fall wird das fränkische Wahllokal erneut vom 30. Juni bis zum 4. Juli öffnen.

Erdogans Umfragewerte eingebrochen

Wahlbeobachter glauben, dass es dieses Mal eng werden könnte für den amtierenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Zuletzt waren seine Umfragewerte auf gut 40 Prozent eingebrochen. Manche Experten sagen sogar eine Niederlage Erdoğans voraus.