Kripo ermittelt Toter Trucker auf der A9

Ein 46 Jahre alter Ukrainer ist heute auf einem Parkplatz der A9 bei Nürnberg tot aufgefunden worden. Das bestätigt die Polizei. Er war vermutlich als Lkw-Fahrer mit einem deutschen Lkw für eine polnische Spedition unterwegs.

Zweiter Fahrer verletzt

Nach Auskunft der Polizei lag die Leiche des Lkw-Fahrers mit schweren Kopfverletzungen neben dem Fahrerhaus. In der Nähe stand ein weiterer Lkw, in dem ein verletzter Fahrer saß. Der 36-Jährige, der auch aus der Ukraine kommt, hatte ebenfalls Kopfverletzungen. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Nach Auskunft eines Polizeisprechers war der 36-Jährige so wie der Tote für die polnische Spedition unterwegs. Noch sei völlig unklar, was sich auf dem Parkplatz Brunn an der A 9 in Fahrtrichtung München ereignet habe, hieß es. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen.