Kommentar "Topfschlagen" mit dem Verfassungsschutz

Es ist ein beliebtes Spiel bei Kindergeburtstagen: Topfschlagen. Mit verbundenen Augen und einem Kochlöffel in der Hand krabbelt ein Kind am Boden bis es den Topf trifft – und eine Belohnung in Empfang nehmen kann.

Die Mitspieler stehen drum herum und geben mit den Worten "kalt", "warm" und "heiß" Hinweise, wie nah das Kind dem gesuchten Topf ist. Die Ermittler und Verfassungsschützer im NSU-Komplex mochten dieses Spiel offenbar ganz und gar nicht. Wenn sie der gesuchten Spur, dem NSU-Trio Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe nah gekommen waren, drehten sie gleich wieder ab. Dieser Eindruck verfestigt sich angesichts der aktuellen Recherche von Bayerischem Rundfunk und den Nürnberger Nachrichten.

Das Trio besuchte häufig einen Neonazitreffpunkt in einer Nürnberger Wohnsiedlung. Die Szenetreffen sind so auffällig und laut, dass bei der Polizei immer wieder Beschwerden geplagter Anwohner eingehen. Nach dem Mord am Münchener Gemüsehändler Habil Kilic – es war der vierte Mord – befragen die Ermittler mehrere gewaltbereite Neonazis und rechte Hooligans aus Nürnberg und ziehen wieder ab. Nach diesen Ansprachen gibt es fast drei Jahre lang keine Morde mehr. Und wie ein bayerischer Polizeibeamter bis heute versichert, war führenden Ermittlern seit der Jahreswende 2007/08 der Name NSU bekannt, hielten dieses Wissen gegenüber den eigenen Leuten aber nach Kräften zurück. Die Folge ist in allen Fällen dieselbe: Das Treiben geht weiter, niemand greift ein – und gefasst wird erst recht keiner.

Doch der Verfassungsschutz setzt eins oben drauf. Er platziert einen Mitarbeiter in der gewaltbereiten fränkischen Neonaziszene. Und als "die Drei aus Thüringen" mit ihren Freunden öfter in Nürnberg auftauchen, die Szene in dieser Zeit potentielle Anschläge plant, statte der Geheimdienst einen Spitzel mit viel Geld aus, damit der die fränkische und thüringische Naziszene intensiver vernetzt. Die Rechtsradikalen und mit ihnen das Jenaer Trio blühen geradezu auf. Man beflügelt sich gegenseitig. Hier die Sympathisanten von militanten Anschlägen – dort jene, die sich unterstützt sehen, solche tatsächlich zu begehen: Erst Testweise im Lokal eines Nürnberger Türken, und schon im Jahr darauf der Mord am Blumenhändler Enver Simsek am Stadtrand. Von den zehn NSU-Mordopfern in Deutschland sind am Ende in keiner Stadt so viele zu beklagen wie in Nürnberg.

Dass niemand vom Geheimdienst die Vorliebe des NSU für diesen Ort und Tatort schon vor dem Auffliegen des Trios 2011 erkannt hat, das ist nach den neuen Erkenntnissen immer weniger glaubhaft. Ursachen für die verschleppte Erkenntnis und das Nichtstun von Ermittlern gibt es sicher mehrere. Der Widerstreit der Verfassungsämter in Bund und Ländern mit ihrem Kompetenzgerangel ist das eine. Dass mindestens einem dieser Ämter offenbar eine funktionierende interne und ministerielle Kontrolle fehlte, scheint das andere. Es ist höchste Zeit, dass dieses Problem entschlossen angepackt wird – zum Schutze unserer demokratischen Verfassung.