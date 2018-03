Beschluss im Stadtrat Eintritt für Nürnberger Tiergarten wird teurer

Wer in den Nürnberger Tiergarten will, muss künftig deutlich mehr bezahlen. Ab dem 10. April kostet der Eintritt für Erwachsene 16 Euro statt wie bisher 13,30 Euro und für Kinder 7,70 Euro statt 6,50 Euro. Auch der Preis für die Jahreskarte soll steigen – die ist dann 10 Euro teuer und kostet somit 75 Euro.

Neues Konzept

Das zusätzliche Geld soll unter anderem in die Sanierung des Zoos investiert werden. Außerdem will der Nürnberger Tiergarten in Zukunft verstärkt auf bedrohte Arten setzen und diese somit schützen, so Vizedirektor Helmut Mägdefrau. Daher steht auch ein Umbau des Bestands an. Das koste Geld und benötige mehr Personal.

Im Zeichen der Arterhaltung

Bisher beteilige sich der Tiergarten mit 34 Tierarten an Europäischen Erhaltungszucht-Programmen. Ziel sei, so Tiergarten-Chef Dag Encke, diese Zahl kontinuierlich zu steigern. Beispielsweise Bisons und Wapitis sollen aus dem Zoo entfernt und dafür Moschusochsen aufgenommen werden, die wegen des Klimawandels bedroht sind.



Jede Tierhaltung solle künftig Arterhalt, Forschung und Bildung dienen, so Encke weiter. Zudem soll ein Baumwipfelpfad entstehen und das Bildungsprogramm soll deutlich ausgebaut werden.

Letzte Preiserhöhung 2009

Vizedirektor Helmut Mägdefrau verweist auf die letzte reguläre Preiserhöhung 2009. Seither seien in den vergangenen neun Jahren die Erhaltungskosten gestiegen. 2011 wurden mit der Eröffnung des neuen Delfinariums lediglich Preise zusammengelegt und nicht erhöht worden.