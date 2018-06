Umstrukturierungen im Konzern Wird T-Systems Nürnberg geschlossen?

Die IT-Tochter der Telekom, T-Systems, plant offenbar die Schließung des Standorts in Nürnberg. Das erfuhr das BR-Studio Franken aus Kreisen der Beschäftigten. 190 Arbeitsplätze könnten demnach in Gefahr sein. Bundesweit will der Konzern den Angaben zufolge 6.000 Stellen abbauen und ins Ausland verlagern, das wäre mehr als jeder dritte Arbeitsplatz. Ausgebaut werden sollen die Standorte in Indien und Osteuropa.

Ein Sprecher von T-Systems sagte dagegen dem BR, es gebe noch keine standortspezifischen Pläne. T-Systems verfüge über 200 Standorte in 100 Städten, was für ein Unternehmen dieser Größe uneffizient sei. Bevor konkrete Maßnahmen getroffen werden, sollten aber noch Gespräche mit dem Betriebsrat geführt werden.

T-Systems gilt als Sorgenkind

Offiziell will das Management die Pläne am Nachmittag bei einer Videokonferenz der Belegschaft in ganz Deutschland verkünden, erfuhr der BR weiter. T-Systems gilt im Konzernverbund der Telekom seit Jahren als Verlustbringer. Rund 37.000 Mitarbeiter weltweit kümmern sich um digitale Lösungen in der Informations- und Telekommunikationstechnologie, vor allem für Großkunden.