"supermART" in Nürnberg Kunst für kleines Geld auf AEG

Live-Painting, Musik und Kunst für kleines Geld – das alles gibt es am Wochenende auf AEG in Nürnberg bei der Kunstbörse "supermART". Mehr als 85 Künstler tummeln sich dort und bieten ihre Werke an.

Von: Henry Lai