Neue Produktionsstätte Studio Franken bekommt Multifunktionssaal

Auf dem Gelände des BR-Studio Franken in Nürnberg erfolgt heute der Spatenstich für eine neue Produktionsstätte für Fernsehen und Hörfunk. Der Multifunktionssaal soll auch als Veranstaltungssaal oder Tagungsraum mit programmlichem Hintergrund genutzt werden können.

Im neuen Multifunktionssaal können BR-Sendungen wie "Kabarett aus Franken" produziert werden. Außerdem sollen Aufnahmen im Musikbereich, wie zum Beispiel für BR Heimat oder Bayern plus, möglich sein. Dazu kommen noch Wissenschafts-Veranstaltungen, wie beispielsweise Gesprächsrunden, die mit Blick auf den Wissenschaftsstandort Nürnberg, Fürth, Erlangen auch für ARD-alpha interessant sein könnten.

Fertigstellung 2020

Auf diesem Gelände des BR Studio Franken soll bis 2020 ein Multifunktionssaal enstehen

Der Saal wird für alle Produktionen des BR offenstehen und als Bühne für BR-Programme dienen. Baubeginn ist im September. Die bauliche Fertigstellung ist im Verlauf des Jahres 2020 geplant. Nach dem Motto "Aus der Region für Bayern" baut der Bayerische Rundfunk derzeit seine Standorte im Freistaat aus, um in seinem Programm künftig noch tiefer aus allen Landesteilen berichten zu können. Der neue Multifunktionssaal entsteht an seinem zweitgrößten Standort, dem Studio Franken in Nürnberg.