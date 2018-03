Verdi-Protest Streiks in Ansbach und Erlangen

Nach einer ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi heute zu Streiks in Mittelfranken aufgerufen. Betroffen sind unter anderem Behörden in Erlangen und Ansbach.

In Erlangen und in Ansbach demonstrieren heute die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Unter anderem kommt es zum Streik bei der Müllabfuhr, der kommunalen Verkehrsüberwachung und dem kommunalen Betrieb für Informationstechnik.

Mehr Lohn gefordert

Verdi fordert in den laufenden Tarifverhandlungen sechs Prozent mehr Lohn. Mindestens jedoch 200 Euro im Monat. Auch auf die Verdi-Forderung für eine Erhöhung der Ausbildungsentgelte um 100 Euro wollen die Arbeitgeber nicht eingehen. Die Ausbildungsentgelte im öffentlichen Dienst lägen bereits jetzt im oberen Drittel, so heißt es in einer Erklärung. Im öffentlichen Dienst sind rund 2,3 Millionen Beschäftigte.

"Die Beschäftigten bei Bund und Kommunen haben etwas Anderes verdient als leere Worte und den Hinweis, dass die Forderungen nicht finanzierbar wären. Für solche Nullnummern ist die Zeit zu schade." Norbert Flach, Verdi Bayern

Schon jetzt habe der öffentliche Dienst Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu halten und neu zu bekommen, so Flach weiter. Trotzdem fehle es an Wertschätzung der Beschäftigten. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 15. und 16. April geplant.