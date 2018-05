Club-Aufstieg Staatsempfang für den 1.FCN am 9. Juli

Nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga wird der 1. FC Nürnberg in Nürnberg bald mit einem Staatsempfang gefeiert. Auch die Fans können dabei sein.

Der Staatsempfang für den aufgestiegenen 1. FC Nürnberg wird am Montag, 9. Juli, in Nürnberg stattfinden. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Gespräch mit dem BR Studio Franken. Der Empfang wird ab 12.00 Uhr am Heimatministerium an der Lorenzkirche und auf dem Vorplatz stattfinden. Dann könnten auch Fans teilnehmen und die Mannschaft bejubeln, so Söder. An diesem Tag wird seinen Angaben am Heimatministerium auch die Club-Fahne wehen.

"Ein Aufstieg ist etwas Besonderes, es ist eine besondere Leistung." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur Begründung für den Staatsempfang

Söder sagte weiter, er habe als Club-Fan alle Auf- und Abstiege mitgemacht. Über den Verbleib von Fürth in der 2. Liga habe er sich auch gefreut, aber nichts toppe das tolle Gefühl, dass der Club aufgestiegen ist. Der Club kam zuletzt nach dem Sieg des DFB-Pokals 2007 in den Genuss eines Staatsempfangs. Zum Aufstieg 2018 nun gab es bereits einen Empfang der Stadt auf der Nürnberger Kaiserburg. Bei den Erwartungen für die kommende Saison gab sich Söder bescheiden: Er wünscht der Mannschaft dass sie in der 1. Liga bleibt. "Dann wäre mein Club-Herz schon zufrieden."