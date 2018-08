Kino unter freiem Himmel 31. Sommer-Nacht-Film-Festival im Großraum Nürnberg startet

Mit der Band "Dr. Unwuchts Tanzpalast" und dem Film „Barfuß in Paris“ in der Nürnberger Desi eröffnet heute das 31. Sommer-Nacht-Film-Festival. An außergewöhnlichen Spielorten wird ein vielfältiges Programm angeboten.

An außergewöhnlichen Spielorten präsentiert der Verein Mobiles Kino beim Sommer-Nacht-Film-Festival bis zum 25. August ein Programm von Mainstream-Kino über Dokus, Kurzfilme, Klassiker und Kinderfilme bis hin zu Previews neuer deutscher und internationaler Filme.

Gespräche mit Filmemachern

Wie die Veranstalter mitteilen, sind bei einigen Vorführungen auch die Filmemacher anwesend und erzählen über ihre Arbeit. So kommt Angela Poschet, die bei der Produktion des Animationsfilms "Isle of dogs“ mitgearbeitet hat, am 2. August in die Katharinenruine. Grimme-Preisträger Florian Opitz wird am 23. August im Krafft’schen Hof über seinen Film "System Error" sprechen.

Radrennbahn als Freiluftkino

An 25 Abenden werden das Pellerhaus, das Herrenschießhaus oder der Tiergarten in Nürnberg zum Freilichtkino. Zudem bietet das Festival die Gelegenheit, noch einmal das Velodrom am Reichelsdorfer Keller zu besuchen, bevor die altehrwürdige Radrennbahn abgerissen wird.

Spielorte in Fürth, Schwabach und Erlangen

Eine Neuerung ist auf dem DATEV-IT-Campus zu erleben: Dort werden Spielbergs "Ready Player One" und der Thriller "The Circle" als Kopfhörerkino gezeigt. In Erlangen gibt es Filme in der historischen Bleiche und in Fürth wird die Steintribüne im Stadtpark zum Kino. In Schwabach wird das Mobile Kino im Innenhof des "Alten deutschen Gymnasiums" gastieren.

Programm auf der Webseite

Das Sommerkinofestival geht auf eine Initiative der DESI-Filmgruppe, der Filmvilla und des Kino im Komm zurück. Das ausführliche Programm und Karten für die Veranstaltungen gibt es online unter https://www.sommernachtfilmfestival.de.