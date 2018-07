Bayerisches Kabinett in Nürnberg Söder: Kompromiss von CDU und CSU bedeutet "echte Asylwende"

Der Kompromiss sei sehr gut, sagen übereinstimmend viele Ministerinnen und Minister, die am Rande der Kabinettsitzung in Nürnberg befragt wurden. „Eine echte Asylwende“, meint würdigend Ministerpräsident Markus Söder. Zugleich räumt Söder ein, die letzten zwei Wochen seien sehr schwierig gewesen.

Bauministerin Ilse Aigner, die auch Vorsitzende des CSU-Bezirksverbands Oberbayern ist, nennt den Asylstreit einen „ziemlichen Kraftakt“. Jetzt zähle aber das Ergebnis, sagt sie. Von der SPD erwartet Aigner die Zustimmung zum Asylkompromiss. Aigner wörtlich: „Die SPD wird sich jetzt den kompletten Masterplan genau anschauen müssen. Ich geh davon aus, dass viele Sachen drin sind, die ihre Zustimmung auch finden. Und ich gehe davon aus, dass diese Transitzentren etwas Anderes sind als 2015 besprochen worden ist und dass sie dem auch zustimmen können.“

"Niemand hat sich lächerlich gemacht"

Angesprochen auf die Transitzentren erklärte Innenminister Joachim Herrmann, es sei jetzt am Bund, ein Konzept für diese Einrichtungen vorzulegen. Sozialministerin Kerstin Schreyer nahm CSU-Chef Horst Seehofer entschieden vor Kritik in Schutz. Seehofer sei stark und er habe sich für Recht und Gesetz eingesetzt. Schreyer wörtlich: „Wieso würde man sich lächerlich machen, wenn man für Inhalte steht und den Rechtsstaat verteidigt? Das können sie für einen Politiker erwarten, dass er sich für Recht und Gesetz einsetzt. Insofern hat sich niemand lächerlich gemacht, sondern ganz im Gegenteil: wir sind einfach klar geblieben. Und so muss es auch sein in der Politik.“