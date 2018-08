Silvesterstreit 20-Jähriger wegen Mordversuchs in Nürnberg vor Gericht

Er soll sich im Verlauf einer Auseinandersetzung an Silvester von hinten an sein Opfer angeschlichen und versucht haben, den Mann mit einem Messer in den Hals zu stechen. Er traf allerdings das Gesicht seines Kontrahenten. Dann stach der Angreifer sein Opfer laut Anklage noch in die Brust.

Urteil noch im August erwartet

Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter war zum Tatzeitpunkt nicht betrunken. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstermine angesetzt. Das Urteil wird für den 17. August erwartet.