LKW-Kollision Ein Toter bei schwerem LKW-Unfall auf A3

Der Unfall passierte auf der A3 in Höhe des Parkplatzes Ludergraben. Wie die Polizei mitteilte fuhr ein 62-Jähriger mit seinem 7,5-Tonner in Höhe des Parkplatzes Ludergraben ungebremst auf einen Vierzigtonner an einem Stauende auf. Der Unfallverursacher wurde im Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr versuchte ihn zu befreien, er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Vierzigtonners blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache ist weiterhin unklar.

"Offensichtlich hat ein aus Tschechien stammender Lkw das Stauende oder den stockenden Verkehr übersehen und ist relativ ungebremst in einen aus Ungarn kommenden Vierzigtonner aufgefahren. Der Fahrer des auffahrenden Lkws wurde sehr schwer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und ist leider während der Bergungsarbeiten verstorben." Stefan Pfeiffer, Leiter der Verkehrspolizei Feucht

Autobahn musste gesperrt werden

Zur Unterstützung der polizeilichen Unfallermittlungen wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die A3 wurde komplett gesperrt. Erst gegen 13 Uhr konnte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden.