Zwei Brüder festgenommen Schwabacher Polizei beschlagnahmt Drogen und Waffen

Nach umfangreichen Ermittlungen wurden die Brüder gestern (28.05.18) in der Nürnberger Südstadt festgenommen. Dabei versuchte der jüngere der beiden zu flüchten und rammte zwei Einsatzwagen, so die Polizei. Eine Beamtin wurde dabei leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Waffen und Munition sichergestellt

Bei einer Durchsuchung stellten die Polizisten neben etwa fünf Kilogramm Marihuana auch eine scharfe Waffe samt Munition und eine Schreckschusspistole sicher. Die Brüder werden nun dem Haftrichter vorgeführt.