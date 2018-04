U-Bahn Nürnberg Schallschlucker an der Wöhrder Wiese

Die Nürnberger Verkehrsbetriebe bauen in den kommenden zwei Wochen Schallschlucker in den Nürnberger U-Bahnhof Wöhrder Wiese ein. Dadurch sollen die Fahrgäste die Ansagen besser verstehen können.

Außerdem soll der Geräuschpegel sinken, wenn die U-Bahn in den Bahnhof einfährt, erklärt die Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG). Bisher hallt es in dem Bahnhof sehr. Um diese unangenehme Situation für die Fahrgäste zu verbessern, bringen die Verkehrsbetriebe dafür an der Decke des U-Bahnhofs graue Absorberplatten an.

Auch U-Bahnhof Plärrer wird umgebaut

Wegen der Bauarbeiten ändert sich der Fahrplan der Züge nach 21.00 Uhr. Die Linie U3 fährt nicht durch, die U2 fährt nur alle zehn Minuten auf einem Gleis. Nach dem Bahnhof Wöhrder Wiese soll auch der Bahnhof Plärrer mit Schallschluckern versehen werden.

Bis 27. April fertig

Die Baumaßnahme ist nötig, weil die Schallsituation nicht den EU-Normen entspricht. Die U-Bahnhöfe Hauptbahnhof, Hohe Marter und Rathenauplatz wurden bereits mit Schalldämpfer-Platten ausgerüstet. Die Bauarbeiten sollen am 27. April abgeschlossen sein.