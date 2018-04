Elektro-Mobilität Schaeffler stellt automatisches Elektro-Fahrzeug vor

Der Herzogenauracher Automobilzulieferer Schaeffler hat das automatische Elektro-Fahrzeug "Mover" vorgestellt. Der Motor ist dabei in das Rad integriert. Der Wagen soll als Taxi-Ersatz in Großstädten eingesetzt werden.

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler mit Hauptsitz in Herzogenaurach will in Zukunft in der Elektro-Mobilität mitmischen. Vorstandschef Klaus Rosenfeld stellte den Aktionären bei der Hauptversammlung das neue autonom-bewegende Elektrofahrzeug "Mover" vor. Es soll als Taxi-Ersatz in Großstädten eingesetzt werden.

Neuartige Antriebstechnik

Sowohl im Personen-, als auch im Warentransport. Das Besondere am "Mover" ist, dass der Motor in das Rad integriert ist. "Das ist ein faszinierendes Beispiel dafür, dass wir nicht nur im Bereich der Antriebstechnik vorankommen wollen, sondern auch im Bereich des Fahrwerks", so Rosenfeld.

Automatisches Taxi in Großstädten

Das Fahrzeug soll dazu beitragen, den stetig wachsenden Verkehr in Metropolen zu entzerren. Der "Mover" soll künftig als Taxi-Ersatz in Großstädten eingesetzt werden. Schaeffler will auf kleinstem Raum so viele Personen wie möglich befördern: "Ohne Fahrer, dafür voll autonom. Vielleicht sogar auf dafür geeigneten Fahrspuren. Mit dem kleinstmöglichen Flächenbedarf und mit der größtmöglichen Flexibilität an Beweglichkeit", so Schaeffler Technik-Chef Peter Gutzmer. Der "Mover" könnte sich nach Angaben von Schaeffler vielleicht schon in zehn Jahren auf den Straßen bewegen.

Umfangreiches Zukunftsprogramm angekündigt

Das neue E-Fahrzeug ist ein Beispiel des neuen Zukunftsprogramms, das heute bei der Hauptversammlung präsentiert wurde. Der Vorstandsvorsitzende Rosenfeld kündigte weitere Initiativen an, die sich mit Technologiewandel, mit einer "Fabrik der Zukunft" und mit den Themen Qualifizierung und Führung beschäftigen.