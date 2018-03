27. Rother Bluestage Rythm’n’Blues, Funk, Bluesrock und A-Capella in Roth

Alles was das Blues-, Funk- und Rythm'n'Blues-Herz erwärmt, ist auf den 27. Rother Bluestagen zu hören. Nach Angaben der Veranstalter war das Angebot in der Rother Kulturfabrik nie breiter und bunter als in diesem Jahr.

Knackiger Funk, röhriger Bluesrock, toller Rythm’n’Blues oder perfekter A-Capella-Gesang: Die Bandbreite der 27. Rother Bluestage, die am Samstag, 17.03.18) in der dortigen Kulturfabrik beginnen, ist nach Angaben der Veranstalter so groß wie nie.

Große Namen der Musikszene in Roth

Bis zum 25. März treten Größen wie die britische Rythm’n’Blues Band Dr Feelgood (18. März. 20.00 Uhr), die französische Band Electro Deluxe (21. März, 20.00 Uhr) oder der Walhlberliner Jesper Munk (22. März, 20.00 Uhr) auf. Schon ausverkauft ist das Konzert des berühmten Funk-Saxophonisten Maceo Parker.

Zwölf Konzerte in neun Tagen

Die Konzerte eröffnet am Samstag um 20.00 Uhr in der Kulturfabrik eine für die Rother Bluestage typische Paarung aus Neuling und Festivalliebling: Zuerst spielt San2 & His Soul Patrol, anschließend feiert Hernik Freischlader mit seiner neuen Band Premiere. Außer für Maceo Parker gibt es noch für alle anderen elf Konzerte Karten.