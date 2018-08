Rothenburger Weihnachts-Institution Käthe Wohlfahrt im Alter von 85 Jahren gestorben

Im Jahr 1977 hatten Käthe Wohlfahrt und ihr Mann Wilhelm in der Herrngasse in Rothenburg ob der Tauber ihr erstes Fachgeschäft für Weihnachtsartikel eröffnet. In den vergangenen Jahrzehnten wuchs der kleine Betrieb zum Weltunternehmen heran. Bekannt ist außerdem das Weihnachtsdorf in Rothenburg ob der Tauber, das das ganze Jahr über geöffnet hat.

Enkel machen weiter

"Sie war eine Institution für die Stadt", sagte Rothenburgs Oberbürgermeister Walter Hartl dem Bayerischen Rundfunk. Nach ihrem Tod wird ihr Unternehmen nun von ihren fünf Enkelkindern weitergeführt.