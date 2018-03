Innenministerium Prüfung der Bezirkskliniken Mittelfranken

Seit dem Amtsantritt des Vorstandes der Bezirkskliniken Mittelfranken, Helmut Nawratil, gibt es immer wieder Berichte über fragwürdige Entscheidungen. Auch das Innenministerium arbeitet an einer Sonderprüfung.

Bezirksräte haben im vergangenen Jahr eine Sonderprüfung der Bezirkskliniken Mittelfranken bei der Rechtsaufsichtsbehörde, dem bayerischen Innenministerium, eingereicht. Doch die Prüfer in München kommen nicht recht voran. Das erfuhr jetzt der Bayerische Rundfunk von der Behörde.

"Durch Beschluss des Bayerischen Landtags wurde die Staatsregierung aufgefordert, dem Landtag Bericht zu den aufgeworfenen Vorwürfen betreffend die Bezirkskliniken Mittelfranken zu erstatten. Das StMI bereitet derzeit den Bericht an den Bayerischen Landtag vor. Ein genaues Datum kann noch nicht genannt werden, weil die Prüfung noch nicht vollständig abgeschlossen ist und sich immer wieder neue Fragestellungen im laufenden Prüfverfahren ergeben haben. Wir arbeiten jedenfalls mit Hochdruck am Bericht für den Bayerischen Landtag." Pressestelle des bayerischen Innenministeriums

Fragwürdige Personalentscheidungen – fragwürdiges Vorgehen bei Bauvorhaben

Der Vorstand Helmut Nawratil sieht sich mit jeder Menge Vorwürfen konfrontiert. Zum einen soll er Ärzten und weiteren Beschäftigten gekündigt haben, weil sie Kritik an seinem Vorgehen geäußert hätten. Auch in Sachen Bauvorhaben kommen immer neue Fragen auf. Erst im Dezember bekam ein ehemaliger Fachbereichsleiter vor dem Arbeitsgericht Ansbach recht. Die Bezirkskliniken stellten ihn im Oktober 2016 neu ein, um die geplanten Neubauvorhaben zu überprüfen. Und genau das tat er. Als der Vorstand dann auf seinen siebenseitigen Sachstandsbericht mit eklatanten Mängeln nicht reagierte, schrieb der Fachbereichsleiter den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Richard Bartsch, an.

Daraufhin wurde ihm Geheimnisverrat vorgeworfen. Geheimnisverrat, weil er den obersten Chef des Verwaltungsrates, also dem Kontrollorgan, auf eklatante Mängel hinwies, so Rechtsanwalt Robert Hartmann, der den damaligen Mitarbeiter vertrat.

Neue Vorwürfe bei Auftragsvergabe

Außerdem wurde mitte 2017 ein Fragenkatalog durch Bezirksräte verschiedener Parteien erstellt und eingereicht und im November ein Vergabeverfahren dazu bekanntgemacht. Ein externer Sonderprüfer sollte mit der Überprüfung beauftragt werden. Doch nun gibt es, nach Informationen der Nürnberger Nachrichten, den Verdacht, dass ein Bieter in unzulässiger Weise vom Angebot des anderen wusste. Zudem sollte ein Interessenskonflikt ausgeschlossen werden, in dem "insbesondere keine aktuellen oder früheren Beauftragungen oder sonstige Geschäftsbeziehungen mit den Bezirkskliniken Mittelfranken, deren Tochterunternehmen, dem Vorstand der Bezirkskliniken Mittelfranken, dessen Angehörigen oder dessen Firma" bei Interessenten vorliegen dürfen. Diese "Erklärung Interessenskollision" sei jedoch, laut dem Zeitungsbericht, "intern ausgehebelt worden".

Innenministerium prüft auch Vergabepraxis

Der Bezirkstagspräsident Richard Bartsch verteidigt das Vergabeverfahren dieser zweiten Prüfung. Nach einer Markterkundung zur Auftragswertschätzung wurden die Vergabeunterlagen für einen Teilnahmewettbewerb erstellt, um die Eignung der Bieter festzustellen. Geeignet erscheinende Bieter wurden dann zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Die Vergabeunterlagen enthielten eine Interessenskollisionsklausel, die ein objektives Ergebnis der Sonderprüfung gewährleisten sollte. Sollte, denn wie das bayerische Innenministerium gegenüber dem BR bestätigt, wird nun auch diese Ausschreibung von der Rechtsaufsichtsbehörde überprüft.

"Die Vergabestelle des Bezirks Mittelfranken führt für das Kommunalunternehmen 'Bezirkskliniken Mittelfranken' ein Vergabeverfahren durch, das an den Grundsätzen der Transparenz, Nichtdiskriminierung und Vermeidung von Interessenskonflikten zu messen ist. Ob dies ausreichend berücksichtigt wurde, werden wir noch eingehend prüfen. Nach unseren Informationen steht eine Zuschlagserteilung jedenfalls nicht unmittelbar bevor." Pressestelle des bayerische Innenministeriums

Bezirkspräsident hält an Nawratil eisern fest

Richard Bartsch verteidigt nach wie vor den Vorstand der Bezirkskliniken. Schon bei der Dienstwagenaffäre stand er hinter ihm. Auch jetzt wieder hält er an Nawratil fest und verteidigt das Vorgehen des Bezirkstages.

"Auch Vermutungen ändern nichts daran, dass die vom Verwaltungsrat beschlossene Sonderprüfung für die Bezirkskliniken Mittelfranken nach den Regeln des Vergaberechts läuft." Richard Bartsch, Bezirkstagspräsident Mittelfranken

"Deshalb gefährden unbewiesene Behauptungen von 'Insidern' nur den Fortgang des Vergabeverfahrens und verzögern die Auftragsvergabe“, so Bezirkstagspräsident Bartsch weiter.