Landgericht Nürnberg-Fürth 38-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt

Die Tat, die heute (18.04.18) am Landgericht Nürnberg-Fürth verhandelt wird, hatte sich im September vergangenen Jahres ereignet. Der Beschuldigte soll sein späteres Opfer zu einer Aussprache in den Archivpark bestellt haben, weil dieser Zweifel an der ehelichen Treue des Beschuldigten geäußert hatte.

Auch auf Bruder des Opfers eingestochen

Dort versteckte sich der Mann mit seinem Schwiegervater zunächst in einem Gebüsch. Ohne Vorwarnung soll der 38-Jährige auf sein Opfer eingestochen und es lebensgefährlich verletzt haben. Auch auf den Bruder des Opfers soll der 38-Jährige eingestochen haben. Der Prozess ist auf drei Verhandlungstage angesetzt.